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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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