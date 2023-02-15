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Deprem tarihi caddeyi enkaza çevirdi! Taş üstünde taş kalmadı...

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 13:33
10 ili yıkan asrın felaketinde 10. gün… Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki, "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü.  Asrın felaketinde enkaza dönen Antakya’da 10. günde son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. İşte depremin yıktığı Antakya...
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