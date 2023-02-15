15 Şubat 2023, Çarşamba
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Deprem tarihi caddeyi enkaza çevirdi! Taş üstünde taş kalmadı...
10 ili yıkan asrın felaketinde 10. gün… Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki, "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü. Asrın felaketinde enkaza dönen Antakya’da 10. günde son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. İşte depremin yıktığı Antakya...