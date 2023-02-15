Depremde tarihi yapılar yıkıldı! Tarihi taşıyıcı eserler yerle bir oldu

Peş peşe gelen iki deprem, her sokağı tarih kokan kadim kentleri vurdu. Hatay Antakya'da bulunan Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden 7. yy'da yapılan 14 asırlık camii Habibi Neccar Camii deprem felaketi ile beraber yıkıldı yerine yanı başındaki yeni hamam da depremin faciası ile yerle bir oldu. Habibi Neccar Cami Antakya için en önemli yerlerden biriydi. Bambaşka bir tarihi havası vardı.