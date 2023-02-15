Depremde tarihi yapılar yıkıldı! Tarihi taşıyıcı eserler yerle bir oldu
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, on binlerce bina yıkıldı. Tarihi yapılar da ciddi zarar gördü. Hatta tamamen enkaza dönenler de var. Tarihi yıkımı ATV Haber ekipleri ekrana taşıdı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın depreminde camiler, kiliseler ve kaleler yerle bir oldu. Hatay 2238 yıllık bir şehir ama eser kalmadı.
Peş peşe gelen iki deprem, her sokağı tarih kokan kadim kentleri vurdu. Hatay Antakya'da bulunan Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden 7. yy'da yapılan 14 asırlık camii Habibi Neccar Camii deprem felaketi ile beraber yıkıldı yerine yanı başındaki yeni hamam da depremin faciası ile yerle bir oldu. Habibi Neccar Cami Antakya için en önemli yerlerden biriydi. Bambaşka bir tarihi havası vardı.
1922'de yapılmıştı 1938'den beri 29 Haziran 1939'a kadar Meclis binası olarak kullanılıyordu. İşte depremin etkisiyle tarihi Hatay Meclis Binası da enkaza dönüştü.
O yıkıcı depremle birlikte zarar gören Hatay İskenderun'da yer alan Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi yapımı 1870 yılına dayanıyor. Öyle ki tarihi bir kiliseydi. 1800 yıllarda burada yaşanan depremde zarar görmüş restore edilmişti. Yapılan çalışmalar sonrasında bir kez daha Kahramanmaraş'taki 7.7 depremle işte böyle zarar gördü.
Gaziantep'te sadece Antep Kalesi değil tarihi bir çok camii de maalesef hasar almış durumda. İşte 17. yy yapılan Şirvani Camii'si yerle bir olmuş. Vatandaşlar da maalesef bu görüntüyü görünce enkazın önünde bekliyorlar.
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