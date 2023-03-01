Kahramanmaraş depreminde ağır hasar almıştı! Ayas Apartmanı böyle yıkıldı
Adana’da 1998 depreminde hasar alan ve güçlendirilen, son depremde de ağır hasar aldığı için boşaltılan Ayas Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonuyla anbean görüntülendi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bu depremlerde 11 ilde yıkımlar oldu.
Adana'da da 13 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti, 200 bina ağır hasar aldı. Ağır hasar alan binalardan biri de 1998 depreminde hasar oluşan ve güçlendirilen Ayas Apartmanı oldu.
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