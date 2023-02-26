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Depremler tarihi yapılara da zarar verdi! Tarihi Uzun Çarşı depremde büyük hasar gördü

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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Depremler tarihi yapılara da zarar verdi! Tarihi Uzun Çarşı depremde büyük hasar gördü

Antakya'nın simgelerinden tarihi Uzun Çarşı da 6 Şubat depremleriyle yerle bir oldu. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Uzun Çarşı şimdi sessizliğe bürünmüş durumda. Birçok yer gibi eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Baharatçısından giyimine, kasabından fırınına, restoranına...

Yan yana dükkanları tarihi hanları, camileri, hamamları ve dar sokaklarıyla her gün binlerce misafir ağırlıyordu.

Burası Antakya'nin simgesi, Hatay'ın gözbebeği Uzun Çarşı.

En son 5 Şubat Pazar günü açtı kapılarını esnaf. Hava kararır kararmaz Pazartesiye ya nasip dedi kepenk indirdi.

Saatler 04.17'yi gösterdiğinde durdu hayat Hatay'da. Deyim yerindeyse kıyamet koptu. Taş üstünde taş kalmadı.

Ardı ardına yaşanan o depremlerden geriye ise Uzun Çarşı değil bir harabe kaldı.

Sadece Hataylılar değil, binlerce turist de akın ederdi Uzun Çarsı'ya kah gezmeye kah alışveriş yapmaya ama en çok da kadim kentin tarihini anlamaya.

Tescilli kültür varlığı olan çarşı şimdi eski günlerine dönmeyi yaralarını sarmayı bekliyor.

Tarihi çarşı depremde büyük hasar gördü TARİHİ ÇARŞI DEPREMDE BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

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