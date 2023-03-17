Şanlıurfa’da otoparklar araç mezarlığına döndü! İşte facianın boyutu

Araçlarının çıkarılması için otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

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