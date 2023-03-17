Şanlıurfa’da otoparklar araç mezarlığına döndü! İşte facianın boyutu
Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinin ardından otoparklar adeta araç mezarlığına döndü. Milyonluk araçlarda hasar meydana geldi. Araçlarının çıkarılması için otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
Merkez Eyübiyye ilçesinde yer alan Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkı da sel suları bastı.
Otoparktaki yüzlerce araç çamur ve balçıkla kaplandı.
Yaklaşık değeri 4 milyon lira olan lüks otomobiller de selden nasibini aldı.
Çamur içinde kalan lüks araçlar büyük hasar aldı.
Otoparktaki araçların çıkarılması için su tahliye çalışmaları sürüyor.
Araçlarının çıkarılması için otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
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