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Mersin'de dolu yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Mersin’de dolu yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Mersin'deki dolu yağışının ardından sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için üstlerini örterken, bazı vatandaşlarda kapalı alanlara sığındı. İşte detaylar...

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