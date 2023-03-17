Cumhuriyet tarihinde bir ilkti! Kapılarının açılacağı tarihi bekliyor





"MEZARLARIN HEPSİNİ KORUMAYA ALDIK"

Yaşadıkları durumu iletmelerinin ardından o dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan'ın merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a talimat verdiğini ve metruk mezarlık olarak geçen Yeşilköy'deki alanın kendilerine tahsis edildiğini söyleyen Susin, "Burası 2 bin 700 metrekare bir alan. Bin 100 metrekaresi boş, geri kalan kısmında mezarlar vardı. O mezarların hepsini korumaya aldık. Bütün mezarları tescil ettirdik ve alanın boş yerinde kilisemizi inşa ettik. Devletimizin bu konuda bize çok büyük desteği oldu." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen Kadasetli Patrikleri ile birlikte deprem bölgesine gittiklerini anlatan Susin, Antakya'da bulunan kiliselerinin zarar görmediğini ancak Adıyaman'daki kiliseleri ile Antakya'da bulunan bir çok kilise ile tarihi yapının zarar gördüğünü söyledi.