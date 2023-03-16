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Sel anında uzattığı el boşta kalmıştı! Türkiye'nin konuştuğu selzede Reşat Ayva A Haber'e konuştu: Kızgın değilim gelseydi o da gidecekti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Sel anında uzattığı el boşta kalmıştı! Türkiye’nin konuştuğu selzede Reşat Ayva A Haber’e konuştu: Kızgın değilim gelseydi o da gidecekti

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde akıntıya kapılan ve selde sürüklenirken kendisini kameraya çeken bir vatandaşa el uzatmasıyla gündem olan Reşat Ayva A Haber'e konuştu. Ayva o anlarda yaşadıklarını anlatırken "Ben kızgın değilim ona. Gelseydi o da gidecekti." ifadelerini kullandı Ayva 4 gencin kendisini kurtardığını da paylaşırken "Her tarafım taş yarası olmuş. Çoğu bölgem zedelenmiş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde akıntıya kapılarak sürüklenen 63 yaşındaki Reşat Ayva'nın elini çaresizce kendisini kameraya çeken kişiye uzatması yüreklere dokunmuştu. Reşat Ayva yaşadığı o anları A Haber'e anlattı.

BANA "SEN GELME BABA" DEDİLER

Bizim araba suya kapılınca bir oğlum diğerine haber vermiş. Ben de hemen indim. Ama oğullarım beni yukarıya götürdü ve "Baba sen gelme" dediler.

"2 KİLOMETRE BOYUNCA SÜRÜKLENDİM"

Ben de yeniden aşağıya indim. Onlara haber vermedim. Sel sularına kapılmasın diye arabayı halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı ve sel sularına kapılarak 2 kilometre boyunca sürüklendim.

"4 GENÇ BENİ KURTARDI"

O an öleceğimi sandım. 4 tane genç çay içiyordu. Onlar suyun içine koştular. Kimi kolumdan tuttu kimi bacağımdan beni kurtardılar. Sonra ambulans geldi. Birisi beni sırtına alıp hastaneye getirdi.

KAMERAYA ÇEKEN KİŞİ GELSEYDİ O DA GİDECEKTİ

O beni fark etti. Kamerayla çekiyordu, el ettim ama gelemedi. Ben kızgın değilim ona. Gelseydi o da gidecekti.

ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN

Her tarafım taş yarası olmuş. Çoğu bölgem zedelenmiş. Allah devletten,doktorlardan ve hemşirelerden razı olsun. Askerimize güç kuvvet versin.

Kızgın değilim gelseydi o da gidecekti "KIZGIN DEĞİLİM GELSEYDİ O DA GİDECEKTİ"

Şanlıurfa’daki sel felaketinin simgesi engelli Reşat amcadan güzel haber! Sel sularında göz göre göre kaybolup gitmişti ŞANLIURFA'DAKİ SEL FELAKETİNİN SİMGESİ ENGELLİ REŞAT AMCADAN GÜZEL HABER! SEL SULARINDA GÖZ GÖRE GÖRE KAYBOLUP GİTMİŞTİ

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