Sel anında uzattığı el boşta kalmıştı! Türkiye’nin konuştuğu selzede Reşat Ayva A Haber’e konuştu: Kızgın değilim gelseydi o da gidecekti

"4 GENÇ BENİ KURTARDI"

O an öleceğimi sandım. 4 tane genç çay içiyordu. Onlar suyun içine koştular. Kimi kolumdan tuttu kimi bacağımdan beni kurtardılar. Sonra ambulans geldi. Birisi beni sırtına alıp hastaneye getirdi.

KAMERAYA ÇEKEN KİŞİ GELSEYDİ O DA GİDECEKTİ

O beni fark etti. Kamerayla çekiyordu, el ettim ama gelemedi. Ben kızgın değilim ona. Gelseydi o da gidecekti.

ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN

Her tarafım taş yarası olmuş. Çoğu bölgem zedelenmiş. Allah devletten,doktorlardan ve hemşirelerden razı olsun. Askerimize güç kuvvet versin.