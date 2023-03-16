Sel anında uzattığı el boşta kalmıştı! Türkiye'nin konuştuğu selzede Reşat Ayva A Haber'e konuştu: Kızgın değilim gelseydi o da gidecekti
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde akıntıya kapılan ve selde sürüklenirken kendisini kameraya çeken bir vatandaşa el uzatmasıyla gündem olan Reşat Ayva A Haber'e konuştu. Ayva o anlarda yaşadıklarını anlatırken "Ben kızgın değilim ona. Gelseydi o da gidecekti." ifadelerini kullandı Ayva 4 gencin kendisini kurtardığını da paylaşırken "Her tarafım taş yarası olmuş. Çoğu bölgem zedelenmiş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde akıntıya kapılarak sürüklenen 63 yaşındaki Reşat Ayva'nın elini çaresizce kendisini kameraya çeken kişiye uzatması yüreklere dokunmuştu. Reşat Ayva yaşadığı o anları A Haber'e anlattı.
BANA "SEN GELME BABA" DEDİLER
Bizim araba suya kapılınca bir oğlum diğerine haber vermiş. Ben de hemen indim. Ama oğullarım beni yukarıya götürdü ve "Baba sen gelme" dediler.
"2 KİLOMETRE BOYUNCA SÜRÜKLENDİM"
Ben de yeniden aşağıya indim. Onlara haber vermedim. Sel sularına kapılmasın diye arabayı halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı ve sel sularına kapılarak 2 kilometre boyunca sürüklendim.
"4 GENÇ BENİ KURTARDI"
O an öleceğimi sandım. 4 tane genç çay içiyordu. Onlar suyun içine koştular. Kimi kolumdan tuttu kimi bacağımdan beni kurtardılar. Sonra ambulans geldi. Birisi beni sırtına alıp hastaneye getirdi.
KAMERAYA ÇEKEN KİŞİ GELSEYDİ O DA GİDECEKTİ
O beni fark etti. Kamerayla çekiyordu, el ettim ama gelemedi. Ben kızgın değilim ona. Gelseydi o da gidecekti.
ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN
Her tarafım taş yarası olmuş. Çoğu bölgem zedelenmiş. Allah devletten,doktorlardan ve hemşirelerden razı olsun. Askerimize güç kuvvet versin.
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