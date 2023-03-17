Asrın felaketiyle yıkıma uğramıştı! O cadde ve ilçelerin isimleri konteyner kentte yaşatılıyor

Konteyner kentte yaşayan Musa Aydınlık, depremde evinin büyük hasar görmesi nedeniyle burada kaldığını söyledi. Aydınlık, kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, hayatın devam ettiğini ve yaşananları atlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Depremlerin, birçok tarihi, simge ve turistlik cadde ve sokaklara ciddi zarar verdiğine değinen Aydınlık, "Elbette tarihimize sahip çıkacağız. Devletimiz sokak ve caddelerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyor." dedi.