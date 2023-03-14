Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’nde yerleşen depremzede: Devlet yoktu demek üzüyor

Türkiye 6 Şubat tarihinde saat 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. Felaketin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruldu. Başkan Erdoğan'ın da önceki akşam ziyaret ettiği konteyner kentin ilk etabı, 632 konteynerden oluşuyor. Kardeşlik Konteyner Kentinde üç öğün sıcak yemek ve sağlık hizmetleri veriliyor. Katar'ın gemilerle gönderdiği 10 bin konteyner Türkiye'ye ulaştıkça, yeni konteyner kentler kurulacak. Konteyner Kardeşlik Kenti'ne yerleşen Saadet Aslan depremin ardından önce Mehmetçik Çadır kentinde kaldıklarını belirterek, "Mehmetçik bizim çamaşırlarımızı dahi yıkadı. Devlet yoktu demek üzüntü verici." dedi.