14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’nde yerleşen depremzede: Devlet yoktu demek üzüyor

Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’nde yerleşen depremzede: Devlet yoktu demek üzüyor

Türkiye 6 Şubat tarihinde saat 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. Felaketin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruldu. Başkan Erdoğan'ın da önceki akşam ziyaret ettiği konteyner kentin ilk etabı, 632 konteynerden oluşuyor. Kardeşlik Konteyner Kentinde üç öğün sıcak yemek ve sağlık hizmetleri veriliyor. Katar'ın gemilerle gönderdiği 10 bin konteyner Türkiye'ye ulaştıkça, yeni konteyner kentler kurulacak. Konteyner Kardeşlik Kenti'ne yerleşen Saadet Aslan depremin ardından önce Mehmetçik Çadır kentinde kaldıklarını belirterek, "Mehmetçik bizim çamaşırlarımızı dahi yıkadı. Devlet yoktu demek üzüntü verici." dedi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:42
  • 1
  • 16
Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti’nde yerleşen depremzede: Devlet yoktu demek üzüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti’nde yerleşen depremzede: Devlet yoktu demek üzüyor

Başkan Erdoğan'ın da önceki akşam ziyaret ettiği konteyner kentin ilk etabı, 632 konteynerdan oluşuyor.

  • 3
  • 16
Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti’nde yerleşen depremzede: Devlet yoktu demek üzüyor

Katar –Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ne 27 yaşındaki engelli kızı Kübra Abbasoğulları ile birlikte yerleşen Fatma Abbasoğulları deprem anından itibaren kendilerini yalnız bırakmayan başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere herkese teşekkür etti.

  • 4
  • 16
Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti’nde yerleşen depremzede: Devlet yoktu demek üzüyor

Depreme Antakya'daki 4'üncü kattaki evlerinde yakalanan Fatma Abbasoğulları, kendi canı pahasına engelli kızı Kübra'yı bırakmadığını söyledi.

  • 5
  • 16
Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti’nde yerleşen depremzede: Devlet yoktu demek üzüyor

Kızının yürüme engelli olduğunu da belirten anne Fatma Abbasoğulları, "Deprem evimizi yıktı. Merdivenler yoktu. 'Ölürsek te birlikte ölelim' dedim. Kızımla kaldım. Çaresizce 5 sata bekledik. Komşularımızın çocukları gelip ikimizi enkazdan çıkardı. Şükür bu günümüze" dedi.