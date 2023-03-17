Deprem yardımlarını çalmışlardı! O şüpheliler yakalandı
Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a teslim edilmesi gereken gıda ürünlerini çaldığı tespit edilen 6 şüpheli Mersin'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.İ., B.Ç. ve S.D. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran H.B., Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere TIR'a yüklenip AFAD' a teslim edilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin gönderilen adrese gitmediğini belirterek şikayetçi oldu.
Malzemeleri çaldıkları tespit edilen G.I., D.Ö., F.E.. O.İ. B.Ç. ve S.D. yakalandı. Depolardaki malzemeler H.B.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.İ., B.Ç. ve S.D. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. G.I ve D.Ö. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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