Deprem yardımlarını çalmışlardı! O şüpheliler yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran H.B., Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere TIR'a yüklenip AFAD' a teslim edilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 15 ton ayçiçek yağı, 5 ton pirinç ve 5 ton mercimeğin gönderilen adrese gitmediğini belirterek şikayetçi oldu.