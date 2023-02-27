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Çadır kentte çocuklara eğitim! Özel olarak itina gösteriliyor

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 10:17
Çadır kentte çocuklara özel itina gösteriliyor. Hatay Defne'de 3 bin kişinin yaşadığı çadır kentte bir çadır kuruldu ve o çadırda çocuklara eğitim verilecek. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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Çadır kentte çocuklara eğitim!
Çadır kentte çocuklara eğitim!
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