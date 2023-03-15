Şanlıurfa’da şiddetli sağanak sonrası sel! Korkunç görüntüler... Belediye Başkanı son durumu A Haber'de anlattı

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle 15 Mart il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Deprem bölgesini bu kez de sel felaketi vurdu. Şanlıurfa'da can kaybı 4'e yükseldi. Bir kişi ve onlarca aracın sele kapılıp sürüklendiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Şanlıurfa'da 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Abidin Beyazgül, son durumu A Haber'de anlattı. Beyazgül, "Vatandaşlarımız trafiğe çıkmasın" uyarısında bulundu ve "Su basan bodrum katlarda ulaşılamayan kişiler var" dedi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Öte yandan Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu açıklandı. Vali Numan Hatipoğlu, A Haber'de bölgedeki son durumu aktardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.