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Haberler Galeri Şanlıurfa’da şiddetli sağanak sonrası sel! Korkunç görüntüler... Belediye Başkanı son durumu A Haber'de anlattı

Şanlıurfa’da şiddetli sağanak sonrası sel! Korkunç görüntüler... Belediye Başkanı son durumu A Haber'de anlattı

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle 15 Mart il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Deprem bölgesini bu kez de sel felaketi vurdu. Şanlıurfa'da can kaybı 4'e yükseldi. Bir kişi ve onlarca aracın sele kapılıp sürüklendiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Şanlıurfa'da 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Abidin Beyazgül, son durumu A Haber'de anlattı. Beyazgül, "Vatandaşlarımız trafiğe çıkmasın" uyarısında bulundu ve "Su basan bodrum katlarda ulaşılamayan kişiler var" dedi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Öte yandan Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu açıklandı. Vali Numan Hatipoğlu, A Haber'de bölgedeki son durumu aktardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 01:05 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:21
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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sonucu bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden 1 kişi tedavi altına alındı. Sel felaketi sonucu Şanlıurfa'da can kaybı 4'e yükseldi.

Kentte akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.

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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.

Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.

Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

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Şanlıurfa’da şiddetli sağanak! Eğitime ara verildi

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır."