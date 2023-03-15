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Haberler Galeri Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu

Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu

Şanlıurfa sel felaketi son durum ne sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji geçtiğimiz günlerde birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı vermişti. Olumsuz hava koşulları Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden oldu. Sel felaketinin vurduğu peygamberler şehri Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 18:51
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Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından acı haberler ve manzaralar gelmeye başladı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da zemin katta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Dereler taşarken yollarda trafiğe kapandı. Yetkililerden konuya ilişkin uyarılar gelmeye devam ederken vatandaşlar yağışların devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki Şanlıurfa'da ne oldu? Kaç ölü, yaralı var?

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Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu

SELE TESLİM OLDU!

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı.

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Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu

6 KİŞİ SULARA KAPILDI!

Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yaptı.

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Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

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Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.