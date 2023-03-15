Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu

Şanlıurfa sel felaketi son durum ne sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji geçtiğimiz günlerde birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı vermişti. Olumsuz hava koşulları Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden oldu. Sel felaketinin vurduğu peygamberler şehri Şanlıurfa'da ölü ve yaralı sayısı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.03.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 18:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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