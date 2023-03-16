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Bolu'da yaşanan deprem sebebiyle okullar tatil edildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Bolu’da yaşanan deprem sebebiyle okullar tatil edildi

Bolu'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim - öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli olacak.

Bolu Valiliği, "İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasını yaptı.

AFAD'DAN BOLU'DAKİ DEPREME DAİR AÇIKLAMA

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar yaptığı açıklamada, "Bugün Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Kuzey Anadolu Fay zonuna bağlı küçük kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tip faylar üzerinde meydana gelen depremlerin başka depremleri veya Marmara fayını etkilemesi söz konusu değildir." dedi.

"ŞU ANA KADAR 17 BİN 750 ARTÇI SARSINTI DEPREM BÖLGELERİNDE MEYDANA GELDİ"

Tatar şunları kaydetti:

"Artçı sarsıntılar hala orta ölçekte vatandaşlarımızın hissedebileceği şekilde devam edecektir. Bu hasarlı binalarda yıkım oluşturabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemesi büyük önem taşıyor."

"Deprem bölgesinde bulunan 9 ilde 253 ayrı yerleşim yerindeki 3 bin 784 yapı boşaltılarak daha güvenli alanlara yerleştirildi. 474 yapıda ise heyelan ve kaya düşmesi riskleri bertaraf edildi."

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