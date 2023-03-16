Deprem korkusu göçü tetikledi! İşte vatandaşların yeni rotası

"EV VE ARSA ARAYIŞINA GİRDİLER"

Deprem riskinin bulunduğu şehirlerden Kırıkkale'ye gelen vatandaşların ev arayışına girdiğini ifade eden Veske, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski yüksek olan şehirlerde yaşayan vatandaşlar hem ekonomik hem de deprem açısından güvenli olan Kırıkkale'yi tercih ediyor. Özellikle fay hattının bulunduğu şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kırıkkale ve ilçelerinde ev ve arsa arayışına girdi. Taleplerini de bizlere ilettiler. Bizlerde depremzede vatandaşlara gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.