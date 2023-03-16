Deprem korkusu göçü tetikledi! İşte vatandaşların yeni rotası
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, depremlerin ardından rotasını Kırıkkale'ye çevirdi. Şehirde emlakçılık yapan Neslihan Veske, taleplerin arttığını belirterek, "Vatandaşlar Kırıkkale ve ilçelerinde ev ve arsa arayışına girdi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremin yeniden gündeme gelmesiyle, vatandaşlar daha güvenli şehirlere göç etmeye başladı.
Özellikle İstanbul'da yaşayan EYT'li vatandaşlar da mega kentten rotasını Kırıkkale'ye çevirdi.
Emlakçı Neslihan Veske, yaptığı açıklamada, 120 metrekarelik dairenin aylık kira ücretinin bin 500 ila 5 bin lira arasında değiştiğini söyledi.
"EV VE ARSA ARAYIŞINA GİRDİLER"
Deprem riskinin bulunduğu şehirlerden Kırıkkale'ye gelen vatandaşların ev arayışına girdiğini ifade eden Veske, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski yüksek olan şehirlerde yaşayan vatandaşlar hem ekonomik hem de deprem açısından güvenli olan Kırıkkale'yi tercih ediyor. Özellikle fay hattının bulunduğu şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kırıkkale ve ilçelerinde ev ve arsa arayışına girdi. Taleplerini de bizlere ilettiler. Bizlerde depremzede vatandaşlara gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
"VATANDAŞLAR ROTASINI KIRIKKALE'YE ÇEVİRDİ"
İstanbul'daki kira artışlarının da EYT'li ve emekli vatandaşları Kırıkkale'ye yönlendirdiğini belirten Veske, "EYT'den yararlanan birçok vatandaşlarımızda memleketi Kırıkkale'ye rotasını çevirdi. Kırıkkale'de ortalama 120 metrekare bir dairenin kirası bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar da çıkabiliyor" dedi.
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