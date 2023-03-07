İstanbul’dan göç hızlandı! Trakya 1 haftada kapışıldı | Fiyatlar üç katına çıktı

Kırklareli emlakçı Mehmet Demirel ise şunları kaydetti: "Biz hem 11 şehirdeki depremzedeleri burada hem de İstanbul'da yaşamaktan ya da depremden korkanları burada görüyoruz. O nedenle çok ciddi bir yoğunluk içerisindeyiz. Şu an birçok arsa da imar için yapılaşma izni bekliyor. Geçen yıl köylerdeki arsa metrekareleri 300 lira civarındayken, şu anda 1.500 TL'yi geçti. Şehirde ise çok daha yüksek rakamlar söz konusu." Edirne ve Kırklareli'nde göçün fiyatları yüzde 25 yükselttiği söyleniyor.

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