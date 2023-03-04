DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul'un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden etkiledi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlerce bina yıkıma uğradı. Depremin etkilediği bölgelerden ayrılanların bir kısmı çevre illere, bir kısmı ise ülkenin farklı bölgelerine yerleşti. Evinin depreme karşı dayanıklılığını öğrenmek isteyenler, araştırmalarını sürdürürken, 1999 Marmara Depremi'ni hatırlayan İstanbullular diğer kentlere göç etmeye başladı. Bu sebeple İstanbul'dan taşınma hareketliliği riskli bölgelerde ev fiyatlarında düşüş yaşanır mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, İstanbul'un nüfusu azalıyor mu, ev fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? İşte, haberin detayları...