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DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul'un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden etkiledi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlerce bina yıkıma uğradı. Depremin etkilediği bölgelerden ayrılanların bir kısmı çevre illere, bir kısmı ise ülkenin farklı bölgelerine yerleşti. Evinin depreme karşı dayanıklılığını öğrenmek isteyenler, araştırmalarını sürdürürken, 1999 Marmara Depremi'ni hatırlayan İstanbullular diğer kentlere göç etmeye başladı. Bu sebeple İstanbul'dan taşınma hareketliliği riskli bölgelerde ev fiyatlarında düşüş yaşanır mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, İstanbul'un nüfusu azalıyor mu, ev fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.03.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 11:36
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DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul’un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?

Kahramanmaraş merkezli Elbistan ve Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Depremde 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce ev yıkıma uğradı. İstanbul'da deprem riskine karşı önlemler tek tek alınmaya başladı. Öte yandan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacaklarını kaydetti.

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DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul’un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?

İSTANBUL'DA DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI!

1999 Marmara depremini hatırlayan İstanbullu vatandaşların kentten göç etmeye başladığı öğrenildi. Fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'nin dört bir yanında afet korkusu hakim oldu. Bu sebeple, çok sayıda ev sahibi, oturdukları binaların zeminini kontrol ettirmek amacıyla harekete geçti.

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DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul’un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?

Türkiye'nin deprem bölgelerini araştırmaya başlayan vatandaşlar, en az riskli bölgelere yöneldi.Açıklanan Türkiye Deprem Risk Haritasına göre 4'üncü ve 5'inci derece deprem kuşağındaki iller, 'deprem riski az olan iller' olarak yer alıyor.

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DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul’un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?

EN AZ RİSLİKLİ İLLER

Açıklanan Türkiye Deprem Risk Haritasına göre 4'üncü ve 5'inci derece deprem kuşağındaki iller, 'deprem riski az olan iller' olarak yer alıyor. İşte en az riskli 5 il;

Kırklareli, Zonguldak, Edirne, Kastamonu ve Bartın.

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DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul’un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?

GÖÇÜN BOYUTU 20 YILIN ZİRVESİNDE!

Göç dalgasını başlatan İstanbullu vatandaşlar, ev arayışına girmiş durumda.Yapılan araştırmalarda Megakent'ten çıkışlarda 10 günde, son 20 yılın zirvesine ulaşıldığı belirtildi.