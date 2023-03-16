Türkiye onu o soruya verdiği yanıtla tanımıştı! Kahramanı annesi çıktı: 3 gün boyunca...

"HAZAL'I YEME İÇME KONUSUNDA ORUÇLU OLDUĞUMUZA İNANDIRDIM"

Anne Betül Güner, "Bir şey yiyip içmeyeceğimizin farkındaydım. Ama bunu kızıma nasıl ikna ederim diye düşündüm. Hayatta kalabilmek için kızıma "oruçlu olduğumuzu" söyleyerek inandırdım. "Kızım" dedim "Bu bir oruç ve bir süre oruçlu olacağız. O da bana 'peki ne zaman bitecek anne?' diye sordu. Işığı görünce dedim. Güneşi gördüğümüzde bitecek" dedim." şeklinde konuştu.