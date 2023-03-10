Son dakika: İstanbulluların deprem göçü! İşte kaçış rotası

"Eşim Hatay'da gönüllü olarak arama kurtarama çalışmalarına katıldı. Deprem gerçeğini orada bire bir gördü. Yeldeğirmeni'nde oturduğumuz ev kendi evimizdi. Ancak 47 yıllık ve 6 katlı bir binaydı. Bahçe katıydı ve oturduğumuz binanın kolonlarında çatlaklar vardı. Açıkçası bu evin güvenli olmadığını biliyorduk ancak bir şekilde oturmaya devam ediyorduk. Deprem de bizim için bahane oldu. Hemen ev arayışına girdim, yeni bir binaya taşınmak pek mümkün değildi, kiralar aşırı yüksekti, biz de Bostancı'da 1999 depremi öncesi yapılmış ancak iki katlı olan başka bir yere kiraya çıktık. Eski oturduğumuz yere göre daha güvenli."