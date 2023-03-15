THY milletin yanında! Depremzede öğrencilere yönelik kampanyaya 5 bin tablet bağışladı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmaya başladı. Türk Hava Yolları (THY), depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek amacıyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından başlatılan kampanyaya 5 bin tablet bağışlayacağını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türk Hava Yolları olarak, depremden etkilenen öğrencilerimiz için 5 bin adet tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı 'Gençlere Tablet' kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
BAYKAR'DAN ÖĞRENCİLERE 10 BİN ADET TABLET!
BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen öğrencilerin YKS ve LGS çalışmalarına katkı sağlamak için BAYKAR'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladığını duyurdu. BAYKAR daha önce de deprem bölgesine yaptığı yardımlarla gönülleri fethetmişti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın tüm milletimizi ve kurumlarımızı davet ettiği kampanya kapsamında bağışlanacak tabletler, MEB tarafından deprem bölgesinde YKS ve LGS'ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılacak.
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