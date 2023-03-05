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THY deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı tanıdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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THY deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı tanıdı

Türk Hava Yolları 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu. Açıklamada iade ve değişimlerin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

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