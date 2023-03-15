Cemre nedir, ne zaman düşer 2023? Üçüncü cemre toprağa düştü mü? İşte tarihi...
Baharın habercisi olan cemrenin toprağa düşüp, düşmediği merak konusu oluyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte havaların ısınacağına işaret eden son cemre toprak ile buluşuyor. Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla, sırayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Peki, Cemre toprağa düştü mü, ne zaman düşecek? İşte cemre düşme tarihleri 2023…
"Cemre ne zaman düşer?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mart ayına girilmesiyle birlikte cemrenin toprağa düşüp, düşmediği merak ediliyor. İlk havaya sonra suya ve en son toprağa düşen cemre, halk arasında baharın müjdecisi olarak isimlendiriliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2023 cemre düşme tarihleri...
CEMRE TOPRAĞA DÜŞTÜ MÜ?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.Buna göre; Üçüncü cemre toprağa 6 Mart 2023 tarihinde düşecek.
CEMRE NEDİR?
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
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