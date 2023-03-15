Cemre nedir, ne zaman düşer 2023? Üçüncü cemre toprağa düştü mü? İşte tarihi...

"Cemre ne zaman düşer?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mart ayına girilmesiyle birlikte cemrenin toprağa düşüp, düşmediği merak ediliyor. İlk havaya sonra suya ve en son toprağa düşen cemre, halk arasında baharın müjdecisi olarak isimlendiriliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2023 cemre düşme tarihleri...