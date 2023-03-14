ABD’ye dönüş biletini iptal etti sahra hastanesinde çalışmaya başladı: Vatanımızın bir ucu diye geldik

Antakya'daki yıkım karşısında çok şaşırdığı söyleyen Dr. Üçok, "Amerika'ya gitmeden önce Bolu'daki depremi görmüştüm. Orada da çok yıkım vardı ama buna benzer bir yıkım görmemiştim. Bu benim için büyük bir şok oldu. Bu tür afetler başka ülkelerde de oluyor. Herkesin şoku az çok benzer. Hiç kimse hayatının bir günde bu noktaya gelebileceğini düşünmüyor. İnsan olarak bizi çok etkileyen bir şey" dedi.

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