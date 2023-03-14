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Son dakika: Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Son dakika: Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.

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