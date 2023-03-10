20 yılın emeğini bağışladı! Emine teyze herkesi duygulandırdı!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkımla sonuçlandı. Asrın felaketinin ardından Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Mersin'de 6 çocuk annesi 70 yaşındaki Emine Şen, tarlasında çalışarak umreye gitmek için biriktirdiği 27 bin lirayı, depremzedeler için bağışladı.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde yaşayan okuma yazması olmayan 70 yaşındaki Emine Şen, çocuklarına tarlasında çalışarak umreye gitmek için biriktirdiği parasını depremzedeler için bağışlamak istediğini söyledi. 6 çocuk annesi Şen'e çocukları da destek oldu. Bu düşüncelerini İmam Hatip Recep Çetin'e de aktaran aile, daha sonra müftülüğe giderek 27 bin liralık bağışta bulundu.
"İÇİMDEN GELDİ"
Bağış dolayısıyla kendini çok iyi hissettiğini belirten Emine Şen, "Televizyonda haberlerde gördüm, benim de içimden geldi biriktirdiğim umre parasını depremzedeler için getirdim buraya, müftüme teslim ettim. Ben bir çiftçiyim tarımdan kazandım, tarlamdan kazandım, biriktirdim. 20 seneyi geçti. 30 senedir sebzecilik yapıyorum. 5 lira, 10 lira, 100 lira biriktirdim öyle. Kendimi çok iyi hissettim, içimden geldi, biriktirdiğim umre paramı depremzedelere vermek istedim" dedi.
"CENAB-I HAK BÖYLE DERYA GÖNÜLLÜ BÜYÜKLERİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Emine teyzenin bir büyük olarak örnek olduğunu ifade eden Erdemli Müftüsü Hasan Küçük ise "Milletimiz adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Anadolu insanı elinin emeğini, alın terini kendi özel ibadetinden vazgeçerek hemen depremin yaralarını sarmak için gelip yıllarca birikimini bize teslim etti. Biz de bir kuruşuna varıncaya kadar depremzede kardeşlerimize Emine teyzenin bize yapmış olduğu hayrı ulaştıracağız. Cenab-ı Hak böyle örneklerimizi, böyle derya gönüllü büyüklerimizi, cömert büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların güzel örnekliğinde millet olarak, memleket olarak çok güzel yerlere geleceğiz" diye konuştu.
Emine Şen'in oğlu Hasan Şen de, "Annemin bu kararı bizi mutlu etti. Destekliyoruz, Allah kendinden razı olsun. Deprem faciasından dolayı bir aydır düşünüyordu, görüyordu, izliyordu. Depremzedelere yardım etmek istediğini söyledi, biz de memnuniyetle karşıladık. Müftümüze başvurduk, bu hayrımızı Allah'ım inşallah kabul eder" ifadelerini kullandı.
Karaahmetli Muhtarı Yusuf Gürsoy, Emine Şen'e köylüler adına teşekkür ederken, İmam Hatip Recep Çetin de Emine teyzenin bu yardımı kafasına koyduğunu, kendilerinin ise veren el ile alan el arasında bir hayır köprüsü olduklarını kaydetti.
Yaptığı hayrın makbuzunu alan Emine Şen, tarlasına dönerek çalışmasına kaldığı yerden devam etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 163.700 PERSONEL ALIMI YAPACAK! KPSS olsun yada olmasın fark etmiyor! 8.500 - 9.000 - 9500 TL maaş! TYP, Sağlık Bakanlığı...
- Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...
- ÖGG 102. dönem sınav tarihi açıklandı mı? 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
- Naci Görür'den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden! Adalar ve Kumburgaz fay kolu...
- 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023-ALES/1 geç başvuruları nereden, online mı yapılacak?
- Marmaray Yenikapı İstasyonu son dakika | 10 Mart 2023 Marmaray'da ne oldu? Seferler durduruldu mu, tekrar açıldı mı?
- Mart ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte illerin tam listesi...
- EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olur 2023? EYT ilk maaş ayın kaçında, ne kadar yatar?
- Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?
- Bugünkü Cuma Hutbesi 10 Mart Tam Metni | Hutbenin konusu ne? PDF indir-oku! Diyanet: "Mümin Güvenen ve Güvenilen Kişidir"
- 2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Bu yıl bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet...