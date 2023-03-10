20 yılın emeğini bağışladı! Emine teyze herkesi duygulandırdı!

"CENAB-I HAK BÖYLE DERYA GÖNÜLLÜ BÜYÜKLERİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Emine teyzenin bir büyük olarak örnek olduğunu ifade eden Erdemli Müftüsü Hasan Küçük ise "Milletimiz adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Anadolu insanı elinin emeğini, alın terini kendi özel ibadetinden vazgeçerek hemen depremin yaralarını sarmak için gelip yıllarca birikimini bize teslim etti. Biz de bir kuruşuna varıncaya kadar depremzede kardeşlerimize Emine teyzenin bize yapmış olduğu hayrı ulaştıracağız. Cenab-ı Hak böyle örneklerimizi, böyle derya gönüllü büyüklerimizi, cömert büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların güzel örnekliğinde millet olarak, memleket olarak çok güzel yerlere geleceğiz" diye konuştu.