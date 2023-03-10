İstanbul’da 19 yaşındaki Yusuf’un sır ölümü! Son mesajı dehşete düşürdü

"BAŞKA ANNELERİN YÜREKLERİ YANMASIN"



Anne Havva Kenar, "Çocuğuma ulaştım dün gece aradım aradım döner bana diye, baktım ki sesi çıkmayınca jandarmaya karakola koştum. Başka annelerin yürekleri yanmasın. Benim yavrum askere gidecekti. Daha yüzünde sakalı yoktu, 19 yaşındaydı." diye konuştu. Dayı Adem Kenar ise, "Annesi Yusuf Mert'e ulaşamıyorum mesaj atmış deyince biz direkt polise gittik, oradan bizi jandarmaya yönlendirdiler. Jandarmada 1 saat bekledikten sonra burada olduğunu öğrendik. Giriş-çıkışlar burada yapılmış. En son ayın 7'sinde girmiş ama çıkış yapmamış olarak görünüyor. Biz de o yüzden direkt buraya geldik." şeklinde konuştu.