Borcu olan depremzedelere büyük kolaylık! Devlet seferber oldu! Vergi muafiyeti ve ödeme kolaylığı...
Gelir İdaresi Başkanlığı, depremzedelerin hayatını kolaylaştıracak bir dizi uygulamayı hayata geçiriyor. Buna göre depremzedelerin yapılandırma ödemeleri mücbir sebep halinin bitimine erteleniyor. İşverenlerin 50 bin TL'yi aşmayan nakdi desteğinden ise vergi alınmayacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörüyor. GİB Başkanı Bekir Bayrakdar, TBMM'nin gündemindeki yapılandırma teklifi için depremzedelere yönelik ilave düzenlemeler içeren öneri setini sunduklarını belirtti. Depremden yoğun etkilenen 11 il ve bir ilçede mücbir sebep hali ilan ettiklerini anımsatan Bayraktar, "Depremin etkilerini dikkate alarak yapılandırma yasasına olan başvuruları ve ilk taksit ödemelerini bir ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki mükelleflerin başvuru ve ödemelerini de mücbir sebep halinin bitiminden sonraki bir tarihe ertelemeye yönelik teknik çalışmalarımızı tamamladık" dedi.
YARDIMDA 50 BİN SINIRI
Bayraktar, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarından veraset ve intikal vergisi, depremde yıkılan ağır veya orta hasarlı olan binalardan emlak vergisi, yine depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin alınmaması yönünde de çalışmalar yaptıklarını söyledi.
İşverenlerin çalışanlarına yaptığı yardımların ücret olarak değerlendirilmemesi amacıyla da düzenleme önerileri olduğunu anlatan Bayraktar, "Ayni yardımların tamamından, nakdi yardımların da 50 bin lirayı aşmayan kısmından gelir vergisi alınmamasını sağlayacak çalışmayı da tamamladık" dedi.
Bu il ve ilçelerde faaliyet gösteren 671 bin faal mükellefin deprem tarihinden temmuz ayı sonuna kadar olan vergi ile ilgili yükümlülüklerini ertelediklerini hatırlatan Bayraktar, 2 milyonun üzerinde motorlu taşıt sahibi mükellefin de motorlu taşıtlar vergisi için bu erteleme düzenlemesinden faydalandığını kaydetti. Düzenlemeden faydalanan vatandaşların taksitlerinin ödeme süresini de uzattıklarını anımsatan Bayrakdar, şunları kaydetti: "Borçlular vergi dairelerine olan borçlarını, faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirebilecekler. Konteyner ve prefabrik yapılara ilişkin KDV'yi yüzde 1'e düşürdük. Akaryakıt satışlarında fiş veya fatura kullanımına ilişkin yani belge düzeninin kolaylaştırılmasına dair gerekli tedbirleri ivedilikle aldık. Bu süreçte KDV iadelerinin kolaylaştırılmasına yönelik ilave düzenlemeler yaptık."
40 MİLYAR FERAGAT
Bekir Bayrakdar, depremzede mükellefler için atılan ve atılacak adımlarla ne kadarlık vergiden vazgeçildiğine ilişkin, "Deprem felaketinin ardından mücbir sebep hali ilanı sebebiyle yaklaşık 37 milyar lira vergi kaybımızın olacağı, zaman maliyeti ile birlikte 39 milyar liranın üzerinde toplam gelir kaybımızın olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Depremzedelere yönelik bağışların vergi açısından durumunu da değinen Bayrakdar, şunları kaydetti: "Deprem sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabiliyor. AFAD ve Türk Kızılayı'nın hesaplarına yapılan bağışların veya AFAD'a veya yönlendirdiği kurum/kuruluşlara vatandaşlarımızın işletmelerinde bulunan mallardan veya satın alarak tedarik ettikleri ayni yardımların tamamı da vergi matahından indirilebiliyor. KDV yönünden ise bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek."
HİZMETLER AKSAMAYACAK
Teşkilat olarak bölgenin fiziki durumunu da yakından takip ettiklerini, bölgeye giderek yerinde incelemeler yaptıklarını belirten Bayrakdar, ayrıca heyetler de gönderdiklerini söyledi. Kurumun da bazı binalarının yıkıldığını, bazılarının da ağır veya orta hasarlı olduğunu anlatan Bayrakdar, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunları süratle ya onaracak, bunun mümkün olamaması halinde hizmetlerimizi aksatmayacak şekilde yeni hizmet binaları temin etme yoluna gideceğiz. Diğer taraftan, yaptığımız tespitler doğrultusunda binaları kullanılamayacak durumda olan vergi dairelerimizin geçici süre ile uygun bulunan başka il veya ilçelerde hizmet verebilmesi için gerekli işlemleri yaptık. Mükelleflerimizin hizmetlerin önemli bir kısmına İnteraktif Vergi Dairesi kullanarak da ulaşmaları mümkün. Vergisel işlemlerin neredeyse tamamı elektronik ortamda yapılabiliyor yani vatandaşlarımızın başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerine gitmeleri gerekmiyor."
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