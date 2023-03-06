Bir evlatlarını aynı hastalıktan kaybetmişlerdi! Özgecan için umutlar yeşerdi

BİR KIZLARINI KAYBETMİŞLERDİ

Baba Serkan Tutuş, "Daha önce de bir evlat acısı yaşamıştık aynı acıyı bir daha yaşamamak için bir çalışacağımıza beş çalıştık. Bu süreçte gönüllü insanlar hiçbir menfaati olmadan hiç tanımadıkları bir ailenin çocuğu yaşasın diye kendi cebinden, zamanından feragat etti. Türkiye'nin her şehrinden, yurtdışından kardeşlerimiz bize çok büyük destek oldular ve kampanyayı bitirdik." dedi.