Bir evlatlarını aynı hastalıktan kaybetmişlerdi! Özgecan için umutlar yeşerdi
İstanbul'da yaşayan Tutuş ailesinin 1,5 yaşındaki bebekleri Özgecan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele ediyor. Çift, 2018 yılında dünyaya gelen kızları Aslı Reyyan'ı da aynı hastalık sebebiyle kaybetmişti. Valilik onayıyla başlattıkları kampanyayla gerekli parayı toplayan aile, minik Özgecan'ı tedavi için Almanya'ya götürüyor. Baba Serkan Tutuş, "Kampanyanın bitişi deprem sürecine denk geldiği için mutluluğumuzu yaşayamadık. Ama 1,5 yıldır bizim kızımız da bir enkazın altındaydı ve onu çıkarmayı başardık" dedi.
İstanbul'da yaşayan Serkan ve Hasibe Tutuş çifti kızları Özgecan'ın doğum sonrası SMA Tip-1 hastası olduğunu öğrendi. Özgecan'ın tedavisinin sadece yurtdışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 820 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı.
Şu an 1 buçuk yaşında olan Özgecan'ın tedavisi için gerekli parayı topladıklarını ve kısa süre içerisinde Almanya'nın Ulm kentine giderek gen terapisine başlayacaklarını belirten baba Serkan Tutuş, şunları söyledi: "Çok zorlu bir süreçti, 35 milyon lira civarında bir para topladık. Bir yandan zamanla da mücadele ettik. Bu bebeklerin 2 yaşına ulaşmadan bu ilacı almaları lazım. Kampanyaya, umutsuz bir şekilde başlamıştık, bitmeme ihtimali çok yüksekti."
BİR KIZLARINI KAYBETMİŞLERDİ
Baba Serkan Tutuş, "Daha önce de bir evlat acısı yaşamıştık aynı acıyı bir daha yaşamamak için bir çalışacağımıza beş çalıştık. Bu süreçte gönüllü insanlar hiçbir menfaati olmadan hiç tanımadıkları bir ailenin çocuğu yaşasın diye kendi cebinden, zamanından feragat etti. Türkiye'nin her şehrinden, yurtdışından kardeşlerimiz bize çok büyük destek oldular ve kampanyayı bitirdik." dedi.
TEDAVİ SÜRECİ 6 AY
Almanya'da alacakları tedavinin 6 süreceğini ve bu sürede ailecek orada yaşayacaklarını dile getiren Tutuş, "8 yaşında Nehir Zümra adında bir kızımız daha var, 5 yaşındayken kardeşinin ölümüne şahit oldu, 7 yaşında kardeşinin yaşaması için çok ciddi bir mücadeleye tanıklık etti. Sosyal medyada yayın açıp Özgecan'ın durumunu anlatacak hale geldi. Şimdi o da kardeşi iyileşeceği için çok mutlu." diye konuştu.
"KIZIMIZ 1 BUÇUK YILDIR ENKAZ ALTINDAYDI KURTARDIK"
Tedavinin başarı oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu söyleyen Tutuş, şöyle devam etti: "Özgecan'ın boğazı delinmedi, cihazlara bağlı değil, hareketleri de iyi ama inşallah ilaçtan sonra kısa zamanda yürümeye başladığı haberini vermek istiyoruz. Kampanyanın bitişi deprem sürecine denk geldiği için mutluluğumuzu yaşayamadık. Ama 1 buçuk yıldır bizim kızımız da bir enkazın altındaydı ve onu çıkarmayı başardık."
Sabah'ın haberine göre Tutuş, "Çok huzurluyuz, mutluyuz. Allah diğer bebeklerin ailelerine de bu mutluluğu yaşamayı nasip etsin. Bizim kampanyamız bittikten sonra boş durmadık Malatyalı depremzede bir ailenin kızına destek oluyoruz. Onun kampanyası da bitmek üzere. Almanya'dan döndükten sonra da durmayacağım ekip arkadaşlarımla beraber bu acıyı yaşamış biri olarak bu bebeklere sahip çıkmaya devam edeceğim." diye konuştu.
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