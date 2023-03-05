05 Mart 2023, Pazar
Deprem Afet Konteynerleri İstanbul'da 39 ilçede hazır! Deprem Afet Konteynerleri nasıl kullanılır, içinde ne var, anahtarları nerede?
İstanbul'da 39 ilçede bulunan "Deprem Afet Konteynerleri" olası afet durumunda arama kurtarma çalışmaları için gerekli ekipmanları barındırıyor. Ancak bazı vatandaşların konteynerlerle ilgili bilgi sahibi olmadığı görülürken, bazı vatandaşlar ise olası afet anında konteynerin nasıl açılacağını bilmediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:13
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