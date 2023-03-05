Deprem Afet Konteynerleri İstanbul’da 39 ilçede hazır! Deprem Afet Konteynerleri nasıl kullanılır, içinde ne var, anahtarları nerede?

NASIL KULLANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ, ANAHTARI NEREDE?

Hastanede bulunan bir afet istasyonunun önünden geçen Leman Bulut, "Ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle su, yiyecek, battaniye gibi şeyler vardır. Böyle şeyler İstanbul için çok lazım. Genelde hastaneye çok gelirim ama, hiç fark etmemişim" dedi. Afet istasyonu önünden geçen bir başka kişi de, konteynerleri sürekli gördüğünü ancak ne olduğunu bilmediğini söyledi.