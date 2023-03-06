Yıllardır mucize eseri yaşadığını öğrendi! Golleri kurtaramadı ama hayatı kurtardı

Prof. Dr. Korhan Erkanlı, "Şiddetli aort koarktasyonu olan hastanın kollar ve ayak arasındaki tansiyon farkı 120 mmhg'den fazlaydı. Normalde aort koarktasyonu çocukluk çağında düzeltilmesi gereken bir hastalıktır. Bu kadar şiddetli basınç farkı olan hastamızın bu yaşa kadar gelebilmesi sık karşılaşılan bir durum değildir. Ayrıca hastamızın ayaklarında şiddetli ağrı, erken yorulma, efor harcarken aşırı terleme, rahat yürüyememe şikayetleri vardı. Yapılan tetkiklerde iç organlara giden kan miktarı azalmıştı. Organlarda bozulma emareleri mevcuttu. Hastamızı acil ameliyata aldık. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu. Tüm organlarındaki kan akışı normal hale gelirken kollar ile ayaklar arasındaki tansiyon farkı da düzenlendi" dedi.

"HAYATIMIN KIYMETİNİ BİLİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, ameliyattan önce gergin ve stresli bir hayatı olduğunu söyleyen Sönmez, "Şimdi daha huzurlu ve sakin bir hayat yaşıyorum. Artık hayatımın kıymetini daha çok biliyorum. Ameliyattan sonra hayatım yeniden başladı diyebilirim" dedi.