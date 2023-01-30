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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması: İkinci ve üçüncü ilaç için yarın toplanıyoruz...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SMA ilacı açıklaması: İkinci ve üçüncü ilaç için yarın toplanıyoruz...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu. Koca, SMA'da ikinci ve üçüncü ilaç için Kurulu'n karar alacağını ifade etti. Koca, toplantı sonrası açıklama yapacaklarını da bildirdi.

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