Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SMA hastalarını ilgilendiren kritik açıklama! Tarih verdi

"YENİ KARARLAR ALINACAK"

Toplantının Ocak ayında gerçekleşeceğini bildiren Bakan Koca, "Bu toplantıda, ülkemizde henüz kullanımda olmayan ilaç ve tedavilerle, bunların kullanılabileceği hasta grupları konusunda yeni kararlar alınabileceğini düşünüyoruz." dedi.