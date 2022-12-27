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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA hastalarını ilgilendiren kritik açıklama! Tarih verdi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan SMA hastalarını ilgilendiren kritik açıklama! Tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu’nun 2023’ün Ocak ayında yeni gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacağını duyurdu. Bakan Koca, bu toplantıdan yeni kararlar çıkacağına işaret etti.

Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu'nun önemli bir toplantıya imzasını atacağını açıkladı.

"YENİ KARARLAR ALINACAK"

Toplantının Ocak ayında gerçekleşeceğini bildiren Bakan Koca, "Bu toplantıda, ülkemizde henüz kullanımda olmayan ilaç ve tedavilerle, bunların kullanılabileceği hasta grupları konusunda yeni kararlar alınabileceğini düşünüyoruz." dedi.

"ÜRETİM ARTIYOR"

'Az bulunan ilaçlar'a dair paylaşımda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Sayıları, tespitlerimize göre, kısa sürede 950'den 154'e düştü. 3-4 haftada normale dönüş bekliyoruz. Antibiyotikler özelinde, sorun, bilhassa mevsimsel hastalıklardaki artışa bağlı. Üretimde %29 artışla önceden tedbir alınmıştı. Üretim daha fazla artırılıyor." bilgisini paylaştı.

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