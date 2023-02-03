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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken SMA hastalığı açıklaması! İşte devlet aldığı tedbirler

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan dikkat çeken SMA hastalığı açıklaması! İşte devlet aldığı tedbirler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sözlerinde "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayısında başlattık. Bugüne dek 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik." ifadelerini kullandı.

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