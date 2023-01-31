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Son dakika: SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak! İkinci ve üçüncü ilaç hangi hasta grubuna kullanılacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Son dakika: SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak! İkinci ve üçüncü ilaç hangi hasta grubuna kullanılacak?

SMA Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelerek spinal müsküler atrofi (SMA) hastaları için ikinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de hangi hasta grubuna kullanılacağını ele alacak.

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