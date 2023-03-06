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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri... Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken 7,40 gram metamfetamin ve 112 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

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