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1999 depreminde iki bacağını kaybetmişti! Azmiyle depremzedelere umut oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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1999 depreminde iki bacağını kaybetmişti! Azmiyle depremzedelere umut oldu!

17 Ağustos 1999 depremini yaşayan ve enkazdan 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak 2 bacağını kaybetti. Spor ile hayata tutunan Ufuk birçok başarıya imza attı. Bedensel engelli dalış eğitmeni oldu, engelliler serbest dalış rekorunu kırdı, Dünyanın en uzun ve zor yollarından biri olan 508 kilometrelik Likya Yolu'nu protez bacaklarıyla tamamladı. Yaşanan asrın felaketinin ardından deprem bölgesine giden Koçak, “Bölgede uzuv kaybı yaşayan hastaların hep yanında oldum. Onlara moral verdim. Onların da benim gibi dünya rekortmeni olabileceğini, başka insanlara ilham veren hikayeler yazabileceklerini ifade ettim" dedi.

18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminde Kocaeli Gölcük ilçesinde enkaz altında kalan ve 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak, 2 bacağını da kaybetti.

Koçak depremde annesi, teyzesi ve kuzenini de 45 saniye süren o felakette kaybetti. O dönem 23 yaşında olan Koçak, yaşadığı tüm acılara ve kayıplara rağmen, ne yaşama sevincini ne de yaşadığı kentle bağını kaybetmedi.

Depremden sonra hayata tutunduğu spor ile birçok önemli başarıya imza attı. Şimdi ise Kahramamaraş merkezli yaşanan deprem sonrası bölgeye gitti ve depremzedelere destek oluyor.

SPORLA HAYATA TUTUNDU

Sabah'ın haberine göre, "kayıp" kelimesinin depremi yaşayan insanlar için bambaşka anlamlar taşıdığını ifade eden Koçak, "Evimi, annemi, yakınlarımı, gezdiğimiz caddeleri, arkadaşlarımı kaybettim. Spora yöneldim.İlk önce serbest dalış yaptım. Ardından depremden önce ilgilendiğim spor dallarına yöneldim. Su kayağı, rüzgar sörfü, ve dalış yapıp, tırmanışlar gerçekleştirdim. Türkiye'de ilk bedensel engelli dalış eğitmeni olmayı başardım. Ardından engelliler serbest dalış rekorunu kırdım. Dünyanın en uzun ve zor yollarından biri olan 508 kilometrelik Likya Yolu'nu protez bacaklarla tamamladım" dedi.

ONLARIN YANINDA OLDUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Konseyi Başkanlığını yürüten 47 yaşındaki Koçak, "O felaketi her anlamda yaşamış, kayıplar vermiş biri olarak, deprem sonrası bölgede olmak istedim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de koordinasyonu sağlamak için Hatay Defne'de görevlendirilince ben de ekipler ile birlikte bölgeye gittim. Bölgede uzuv kaybı yaşayan hastaların hep yanında oldum. Onlara bu felaketi yaşayan bir kişi olarak, gelecekte onları nelerin beklediğini, neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunup manevi destek oldum. Sağlık çalışanları ile görüştüm. O hastaların yakınları ile görüştüm. Onlara moral verdim. Onların da benim gibi dünya rekortmeni olabileceğini, başka insanlara ilham veren hikayeler yazabileceklerini ifade ettim" dedi.

Kocaeli'ne dönen Koçak, birkaç gün sonra tekrar deprem bölgesine gideceğini, hastanelerde yatan depremzedeleri ziyaret edeceğini söyledi.

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