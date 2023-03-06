1999 depreminde iki bacağını kaybetmişti! Azmiyle depremzedelere umut oldu!

ONLARIN YANINDA OLDUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Konseyi Başkanlığını yürüten 47 yaşındaki Koçak, "O felaketi her anlamda yaşamış, kayıplar vermiş biri olarak, deprem sonrası bölgede olmak istedim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de koordinasyonu sağlamak için Hatay Defne'de görevlendirilince ben de ekipler ile birlikte bölgeye gittim. Bölgede uzuv kaybı yaşayan hastaların hep yanında oldum. Onlara bu felaketi yaşayan bir kişi olarak, gelecekte onları nelerin beklediğini, neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunup manevi destek oldum. Sağlık çalışanları ile görüştüm. O hastaların yakınları ile görüştüm. Onlara moral verdim. Onların da benim gibi dünya rekortmeni olabileceğini, başka insanlara ilham veren hikayeler yazabileceklerini ifade ettim" dedi.