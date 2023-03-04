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Ünlü isimlerden tam destek! Depremzedeleri yalnız bırakmıyorlar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.03.2023
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Ünlü isimlerden tam destek! Depremzedeleri yalnız bırakmıyorlar

Depremin ilk gününden beri desteklerini sürdüren ünlü isimler afet bölgesine gitmeye devam ediyor. Hem maddi hem manevi şekilde yaraları sarmaya çalışan magazin dünyasının önde gelen isimleri depremzedelerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Elif Buse Doğan yardım bölgesindeki çocuklara hediyeler götürüp onlarla poz verdi.




Hatice Şendil, depremde yaralanan çocukları hastanede ziyaret ederek onlara moral verdi.




Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, afetzede çocuklarla tek tek ilgilenip onların dertlerini dinledi. Özyıldız, aldığı hediyelerle de çocukları sevindirdi.




Ankara'da öğrenim gören depremzede miniklerle tek tek ilgilenen Şendil, takdir topladı.

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