06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı.

Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA