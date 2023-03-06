Yüksekova semalarında mercek bulutu oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.