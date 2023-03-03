Bolu’da kumar borcu için çocuk kaçırdı! Savunması dehşete düşürdü

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM



Olay günü işte olduğunu ve eviyle iş yeri arasında bir dakikalık bir mesafe bulunduğunu belirten anne R.Ö. ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Benim iki çocuğum var. Büyük oğlum ile görüştüm ve okula gideceğini söyledi. O sırada 7 yaşındaki oğlum eve köpeğimiz Pati ile birlikteydi. Küçük oğlumu aradım cevap alamayınca, merak ederek eve geldim. Köpeğimiz ve oğlum evde yoktu. Çığlık çığlığa oğlumun kaçırıldığı herkese duyurmaya çalıştım. O sırada sanık da oradaymış. Onunla karşı karşıya geldiğimi sonradan fark ettim. Kendisinden şikayetçiyim. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



"HEM KÖPEĞİMİZİ HEM OĞLUMUZU KAÇIRMIŞTIR"



Baba M.Ö. ise sanığı yakaladıktan sonra suçu itiraf ettiğini belirterek, "Sanık köpeği kaçırmadığını söylüyor. Amacı suçtan ve cezadan yırtmak. Köpeğimiz eğitimli ve komuttan anlayan bir hayvandır. Her türlü komuta karşılık veriri. Kesinlikle bahçe kapısı kapalı olsa bile dışarıya çıkmaz. Hem köpeğimizi hem de oğlumuzu kaçırmıştır. Olaydan sonra ben de kaçan sanığı takip edip, olay sırasında iki sivil polisle birlikte onu yakaladık. Hatta bana, 'Vurmayın, çocuğun nerede olduğunu biliyorum. Ben kaçırdım' dedi. Ben de eşim gibi davacı ve şikayetçiyim" dedi.



Mağdur avukatının talebi üzerine ise çocuğun ifadesi alınmadı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verildi.