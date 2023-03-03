Asrın felaketinde tren rayları tel gibi büküldü! İşte Adıyaman’daki o görüntüler
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremin etkisiyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde demir yolunda kayma ve bükülmeler oluştu. Bölgede inceleme yapan Prof. Dr. Eren Uçkan, "Fay, tren yolunu kestiği zaman atım yönüne göre 'S' ya da 'Z' şeklinde deformasyon yapabilir. Burada daha çok 'S' şeklinde deformasyon görebiliyorsunuz" dedi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremler sonrası, Adıyaman'daki tren yolunda da hasar oluştu.
Depremin etkisiyle Gölbaşı ilçesinde raylarda bükülmeler meydana geldi.
Bölgede inceleme yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Uçkan, depremin etkilediği Adıyaman'da çalışma yürüttüklerini söyledi.
Demir yolu gibi yapıların yüzey kırılmalarında hassas olduğunu belirten Uçkan, "Bu tür uzun elemanlar, yüzey yırtılmasında atım yönüne bağlı olarak birtakım deformasyonlara uğrayabiliyor. Buraya baktığımız zaman fayın, tren yolunu kestiğini görüyorsunuz. Fay, tren yolunu kestiği zaman atım yönüne göre 'S' ya da 'Z' şeklinde deformasyon yapabilir. Burada daha böyle 'S' şeklinde deformasyon görebiliyorsunuz." dedi.
"Z ŞEKLİ BASINÇ OLDUĞUNU GÖSTERİR"
Adıyaman'da demir yolunun birçok yerde hasar gördüğünü dile getiren Uçkan, şöyle konuştu:
"Bu durum kara yolunda olsaydı, atım yönüne bağlı olarak ya çekme, açma şeklinde hasar olabilir, ayrılabilir ya da basınç kısmıysa bu iki tarafın birbirine vurmasıyla küçük kubbe gibi kabarmalar şeklinde olabilirdi. 'Z' şekli basınç olduğunu gösterir. Kara yolunda da eğer açılma görüyorsanız, belli ki çekme bölgesidir. Kara yolunda eğer sıkışma, daralma varsa, o da basınç bölgesi olduğunu gösteriyor."
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