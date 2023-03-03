Asrın felaketinde tren rayları tel gibi büküldü! İşte Adıyaman’daki o görüntüler

"Z ŞEKLİ BASINÇ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

Adıyaman'da demir yolunun birçok yerde hasar gördüğünü dile getiren Uçkan, şöyle konuştu:

"Bu durum kara yolunda olsaydı, atım yönüne bağlı olarak ya çekme, açma şeklinde hasar olabilir, ayrılabilir ya da basınç kısmıysa bu iki tarafın birbirine vurmasıyla küçük kubbe gibi kabarmalar şeklinde olabilirdi. 'Z' şekli basınç olduğunu gösterir. Kara yolunda da eğer açılma görüyorsanız, belli ki çekme bölgesidir. Kara yolunda eğer sıkışma, daralma varsa, o da basınç bölgesi olduğunu gösteriyor."