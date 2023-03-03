Kader peşlerini bırakmadı! 3 depremzede Antalya’daki kazada hayatını kaybetmişti | Gökhan Zan’ın akrabaları olduğu ortaya çıktı

Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen afetzedeler olduğu belirtildi.