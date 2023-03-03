Kader peşlerini bırakmadı! 3 depremzede Antalya’daki kazada hayatını kaybetmişti | Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşette binlerce can hayatını kaybetti. Depremin ardından dün Hatay’dan Antalya'nın Alanya ilçesine giden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren üç depremzedenin eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan Gökhan Zan, kaderin onları Alanya'da yakaladığını söyledi.
Antalya'da yaşanan kaza, dün D-400 yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, kavşak girişinde çarpıştı.
İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki 21 yaşındaki İnci Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı araçtaki 21 yaşındaki Başak Güler, 23 yaşındaki Ali Can Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü.
Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen afetzedeler olduğu belirtildi.
"KADER ONLARI ORADA YAKALADI"
Öte yandan, kazada yaşamını yitiren depremzedeler İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler'in eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı.
Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Kuzeninin ailesinin kazada yaralandığını ancak kuzeninin eşinin akrabalarının vefat ettiğini söyledi. Zan, "Kader, onları orada yakaladı" dedi.
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