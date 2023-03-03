Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Hatay’da çadır kenti ziyaret etti

Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekiplerinin Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki ayni yardım deposunu inceleyen Yanık'a, kentte koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu tarafından çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Bakan Derya Yanık'a ziyaretlerinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı da eşlik etti.