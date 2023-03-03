Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadına bıçakla saldıran zanlı hakkında flaş karar

YAKLAŞIK 7 AY SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, 10 Haziran 2022'deki duruşmada tahliye edilmişti. Sanığın anneye yönelik şiddette bulunduğu ve açık cezaevinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenilmişti.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada sanık, "hakaret" suçundan iki kişiye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün, "kasten yaralama" suçundan 6 ay, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan da 4 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Mahkeme, toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edilen sanığın yargılama esnasında herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve adli sicil kaydının bulunması sebebiyle cezalarda takdiri indirim yapmamıştı.