Beyoğlu’nda korkutan yangın! Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, saat 03.15 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Çatıkkaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı.