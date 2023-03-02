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Kuşadası'nda göçmen operasyonu: 11 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Kuşadası’nda göçmen operasyonu: 11 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı.

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