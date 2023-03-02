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Ankara Kahramankazan'da kimyasal madde fabrikasında yangını! 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Ankara Kahramankazan’da kimyasal madde fabrikasında yangını! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

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