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Adana’da yıkılan Alpargün Apartmanı'nın KKTC’ye kaçan müteahhitti Hasan Alpargün’den skandal savunma

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Adana’da yıkılan Alpargün Apartmanı’nın KKTC’ye kaçan müteahhitti Hasan Alpargün’den skandal savunma

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ardından 11 ilimizi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6’lık depremlerde Adana'da yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Alpargün’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Alpargün binanın yıkılmasında hatası veya eksiğinin olmadığını, savundu. Diğer yandan depremin yaşandığı 6 Şubat'ta oğluyla KKTC'ye aile dostunu ziyarete gittiğini öne sürdü. Alpargün, yaptığı binanın yıkıldığını ve 100 kişinin öldüğünü ise üç gün aradan sonra öğrendiğini ifade etti.

6 Şubat 2023 Pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nı inşa eden ve "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 13 Şubat'ta tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün'ün savcılık ifadesinde, 1994-1996 yılları arasında bitirdiği apartmanın 14 katlı, 29 daire ve 9 dükkandan oluştuğunu anlattı.

HASAN ALPARGÜN: 3 GÜN SONRA HABERİM OLDU

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Alpargün'ün, "Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum. Ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu.

Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlum ile birlikte Kıbrıs'a gittik.

Depremde halihazırda devam eden inşaatlarımızın zarar görüp görmediğini kontrol ettik.

Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce aynı gün yani 6 Şubat'ta Kıbrıs'a uçtuk. Yaklaşık 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi.

PARA TRANSFERİ İÇİN ADIM ATMIŞ

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

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