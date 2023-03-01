Adana’da yıkılan Alpargün Apartmanı’nın KKTC’ye kaçan müteahhitti Hasan Alpargün’den skandal savunma

Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce aynı gün yani 6 Şubat'ta Kıbrıs'a uçtuk. Yaklaşık 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi.

PARA TRANSFERİ İÇİN ADIM ATMIŞ

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.