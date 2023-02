"Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Can Alpargün'ün yakalandığı açıklandı. Peki, Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?