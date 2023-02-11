Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?
"Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edilmişti. Gelen son dakika açıklamasına göre, Hasan Can Alpargün yakalandı. Peki, Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?
"Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Can Alpargün'ün yakalandığı açıklandı. Peki, Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?
HASAN CAN ALPARGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edilmişti.
Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.
En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" sözleriyle pazarladığı belirtildi.
Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün'ün Türkiye'ye getirileceği bildirildi.
16 katlı olan ve 32 dairesi bulunan apartmanda toplamda 92 kişinin yaşadığı öğrenildi.
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