Hasan Can Alpargün kimdir, kaç yaşında? Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi yakalandı mı, tutuklandı mı?

En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" sözleriyle pazarladığı belirtildi.